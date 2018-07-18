Трамп заявил, что Черногория может спровоцировать Третью мировую войну

18 июля, 2018, 20:40

Президент США Дональд Трамп отметился новым скандальным заявлением, выразив сомнение в необходимости защищать Черногорию, которая является членом НАТО, а также заявив, что эта страна может привести к началу Третьей мировой войны

Эти заявления прозвучали во время интервью Трампа телеведущему Такеру Карлсону на телеканале Fox News, информирует DW.

Ведущий спросил Трампа "Почему мой сын должен ехать в Черногорию и защищать ее от атак?", на что Трамп ответил, что имеет такой же вопрос.

"Черногория - маленькая страна с очень сильными людьми. Они очень агрессивные люди, они могут стать агрессивными и - поздравляю - мы получим Третью мировую войну", - отметил Трамп.

Интервью состоялось после того, как Трамп вернулся из Европы, где встречался как с союзниками по НАТО, так и с президентом России Владимиром Путиным. Представители как республиканского большинства в Конгрессе США, так и демократы резко раскритиковали манеру общения Трампа с Путиным, а также жесткие выпады против союзников по НАТО.

Напомним, Черногория вступила в НАТО 5 июня 2017 года, став самой молодой участницей Альянса. Ее оборонные расходы в 2017 году, согласно открытым источникам, составили 66 миллионов евро, то есть 1,66 процента ВВП страны. Целевой показатель расходов на оборону членов НАТО до 2024 года был определен на уровне двух процентов.