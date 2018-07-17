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"Стыдно, впечатляюще и очень неприятно": в США раскритиковали Трампа после встречи с Путиным

Американские и мировые политики выступили с многочисленными критическими заявлениями относительно президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, в США возмутились тем, что президент не поддержал выводов американской разведки относительно российского вмешательства в выборы 2016 года, которую "решительно и настойчиво отрицал" Путин. При этом на совместной пресс-конференции с Путиным Трамп назвал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера "катастрофой для страны".

Сенатор-республиканец, член комитета по вооруженным силам Линдси Грэм, который обычно поддерживает Трампа, заявил, что выступление президента демонстрирует слабость США.

"Президент Трамп упустил возможность решительно привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы 2016 года и выступить с суровым предупреждением по поводу предстоящих выборов. Этот ответ президента Трампа будет расценен Россией как признак слабости и создаст больше проблем, чем решений", - написал Перебийнис в Twitter.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал Трампа еще сильнее.

"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в истории. Ущерб, нанесенный наивностью Трампа, его самовлюбленностью, ошибочным восприятием эквивалентности и симпатией к авторитарным лидерам, сложно оценить", - написал в Twitter Маккейн.

Один из ведущих республиканцев в Палате представителей Пол Райан заявил, что сомнений в российском вмешательстве в американскую внутреннюю политику нет.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в наши выборы, и продолжает попытки пошатнуть демократию здесь и по всему миру. Нет никакой моральной эквивалентности между США и Россией, которая по-прежнему враждебно настроена к нашим основным ценностям и идеалам", - сказал Райан.

Сенатор от Аризоны Джефф Флейк назвал выступление Трампа позором.

"Никогда не думал, что наступит день, когда американский президент будет стоять на сцене с российским президентом и возлагать на США вину за российскую агрессию. Это стыдно", - сказал Флейк.

Конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер раскритиковал Трампа за неуважение к работе американской разведки.

"Американский народ заслуживает правды, и пренебрегать легитимностью нашей разведки - неуважение к людям, которые служат этой стране. Пора посмотреть правде в глаза. Путин нам не друг, он враг нашей свободы", - сказал Кинзингер.

Директор национальной разведки времен президентства Барака Обамы Джеймс Клэппер обвинил Трампа в капитуляции и трусости.

"Президент Соединенных Штатов, по сути, капитулировал и, судя по всему, испугался Владимира Путина. Это было впечатляюще и очень неприятно", - сказал Клэппер.

Действующий глава национальной разведки Дэн Коутс настоял на достоверности данных о российском вмешательстве в американские выборы.

"Мы дали очень четкую оценку по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года и настойчивых попыток России поколебать нашу демократию, что продолжаются", - заявил Коутс.

Демократы также возмутились выступлением Трампа.

"Он поверил словам человека из КГБ больше, чем словам сотрудников ЦРУ. Президент поставил собственные интересы выше безопасности и согласия Соединенных Штатов", - заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер, член комитета по разведке, который согласился с выводами национальной разведки о российском вмешательстве в выборы, назвал выступление Трампа позорным.

"Это настоящий позор, что президент стал на сторону Путина, а не собственной разведки, и возложил на США вину за российскую атаку на нашу демократию", - сказал Уорнер.

Сенатор Элизабет Уоррен, которая может стать соперницей Трампа на выборах 2020 года, заявила, что Трамп на международном уровне "позорит Америку, подрывает веру в наши институты, ослабляет наши альянсы".

"Россия вмешалась в наши выборы и сделала атаку на нашу демократию. Путина необходимо привлечь к ответственности, а не награждать. Позор", - добавила Уоррен.

Сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн, который баллотировался в паре с Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, назвал выступление Трампа "печальным и позорным моментом" для страны.

Сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон отметил, что существует угроза вмешательства России в предстоящие выборы в Конгресс.

"Отказ нашего президента признать, что Путин вмешивался в наши выборы, должен встревожить всех нас. Нежелание президента дать ему отпор и вступиться за нашу страну неприемлемо и позорно", - сказал Нельсон.

Вице-президент США Майк Пенс зато воздержался от критики в отношении Трампа и не стал комментировать высказываний других политиков относительно выступления американского президента.

"Разногласия между нашими странами подробно обсуждались, весь мир и американский народ увидели, что президент Трамп всегда ставит на первое место процветание и безопасность Америки", - заявил Пенс.

В то же время экс-директор ЦРУ в 2013-2017 годах Джон Бреннон назвал выступление Трампа государственной изменой.

"Результаты пресс-конференции Дональда Трампа в Хельсинки тянут на "тяжкие преступления и проступки". Это было ничто иное, как предательство. Комментарии Трампа были не только имбицильными, он полностью в кармане у Путина. Республиканские патриоты, где вы?" - написал Бреннон.

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что впервые увидел "настолько плохое и неприятное выступление".

"Я более 30 лет наблюдал американо-советские/российские пресс-конференции президентов, иногда лично. Впрочем, я никогда не видел ничего настолько плохого и неприятного как выступление Дональда Трампа. Итак, это Путин, а не Трамп заявляет, что Трамп придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией", - отметил Пайфер.

The Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома и дипломатов сообщила, что Трамп проигнорировал большинство из более 100 страниц материалов, подготовленных его советниками для встречи с Путиным.

Мировые политики также раскритиковали Трампа.

"Трамп не сказал совсем ничего про российское вмешательство в Украине. Ничего. Ноль. Совсем ничего" - заявил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Кроме того, президент США ничего не сказал Путину о российской агрессии в Грузии и о сбитии над Донбассом пассажирского лайнера MH-17, ответственность за которое международное сообщество после выводов следственной группы возлагает на Россию.

При этом Путин после встречи с Трампом начал угрожать "крайне негативной реакцией" в случае вступления Украины и Грузии в НАТО. Также Путин заявил, что не имеет компромата на Трампа.

Сам Трамп выразил удовлетворение переговорами в Хельсинки, заявив, что встреча "выбила клин между США и Россией, который убило расследования спецпрокурора".

"Возможно, нам только что удалось выбить этот клин, но расследование забило клин, и президент Путин сказал об этом. Одной из первых вещей, которые он сказал, когда мы начали, было: "Это настоящий позор, потому что мы могли бы сделать столько хорошего" , - заявил Трамп в интервью Fox News.

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