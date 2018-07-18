Минюст готовит новый иск против России в ЕСПЧ

18 июля, 2018, 15:30

Министерство юстиции Украины готовится подать в ближайшее время очередной иск против России в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных

Об этом заявил на брифинге министр юстиции Павел Петренко, передает "РБК-Украина".

"Подача этого иска была отложена, рассчитывая на то, что удастся договориться о возвращении украинцев по дипломатическим каналам. Но мы видим, что с каждым днем эти шансы уменьшаются, государство-агрессор абсолютно цинично относится к украинским гражданам, исключительно как к пленным и способу шантажа. Поэтому после консультаций с МИД, нашими дипломатами, будем подавать комплексный иск о том, что в России происходит преследование украинских граждан по национальному признаку", - сказал Петренко.

По словам министра, документы для подачи иска уже готовы.

"Сейчас необходимо принять окончательное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые сейчас находятся в российских тюрьмах, и тогда уже подавать его в ЕСПЧ", - сказал глава Минюста.

В то же время "Интерфакс-Украина" сообщает, что Петренко также рассказал о направлении Россией в ЕСПЧ данных о состоянии здоровья заключенного в заполярном российском городе Лабытнанги украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более двух месяцев продолжает голодовку с требованием освободить остальных украинских политзаключенных.

"Украина действительно подала заявление по специальным параграфом регламента ЕСПЧ относительно немедленного обязательства РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова и обеспечить ему доступ врачей и фактически освободить от незаконного содержания в связи с тем, что он находится в состоянии голодания. По нашей информации, суд потребовал от РФ объективной и независимой оценки медиков относительно состояния здоровья Сенцова. РФ уже направила в ЕСПЧ определенную информацию, суд ее обрабатывает", - сказал Петренко.