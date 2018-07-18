Ломаченко едет в Москву поддерживать Усика

18 июля, 2018, 16:57

Украинский боксер Василий Ломаченко будет присутствовать в Москве на поединке Александра Усика против россиянина Мурата Гассиева

Об этом заявил Александр Усик, сообщает Fightingvision.

"Василий Ломаченко приедет в Москву, чтобы меня поддержать", - сказал Усик.

Также чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO заявил, что следующий поединок самый важный в его карьере.

"Зрителям нужно ждать хорошего боя, потому что в ринг выходят два высокого уровня спортсмена. Такие бои ожидаемые и они входят в историю. На данный момент этот поединок - самый важный в моей профессиональной карьере", - подчеркнул украинский боксер.

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