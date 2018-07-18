Ломаченко едет в Москву поддерживать Усика
Об этом заявил Александр Усик, сообщает Fightingvision.
"Василий Ломаченко приедет в Москву, чтобы меня поддержать", - сказал Усик.
Также чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO заявил, что следующий поединок самый важный в его карьере.
"Зрителям нужно ждать хорошего боя, потому что в ринг выходят два высокого уровня спортсмена. Такие бои ожидаемые и они входят в историю. На данный момент этот поединок - самый важный в моей профессиональной карьере", - подчеркнул украинский боксер.
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- Накануне Александр Усик отказался проводить в Москве открытую тренировку перед поединком с Муратом Гассиевым.
- Ранее стало известно, что перед боем с россиянином Александр Усик уволил своего тренера Сергея Ватаманюка.
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Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).
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Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
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