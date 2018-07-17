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Усик перед боем с Гассиевым уволил тренера


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Александр Усик прекратил сотрудничество с тренером Сергеем Ватаманюком

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии.

Усик заявил, что работа с Ватаманюком не помогала ему развиваться.

"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - сказал Усик.

Готовиться к бою с Муратом Гассиевым украинскому боксеру помогает его катмен Расс Абнер, под руководством которого Усик проводил бой с американцем Майклом Хантером в 2017 году.

Ватаманюк много лет был вторым тренером Усика и помогал ему в подготовке всех поединков на профессиональном ринге. В 2017 году украинец стал основным тренером Усика, после увольнения американца Джеймаса Али Башира, который привел боксера к чемпионскому титулу.

  • Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).

  • Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

  • Накануне Усик заявил, что улетает в Москву с хорошим настроением и не боится боксировать с Гассиевым в России.

 

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