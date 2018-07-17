Усик перед боем с Гассиевым уволил тренера
Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии.
Усик заявил, что работа с Ватаманюком не помогала ему развиваться.
"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - сказал Усик.
Готовиться к бою с Муратом Гассиевым украинскому боксеру помогает его катмен Расс Абнер, под руководством которого Усик проводил бой с американцем Майклом Хантером в 2017 году.
Ватаманюк много лет был вторым тренером Усика и помогал ему в подготовке всех поединков на профессиональном ринге. В 2017 году украинец стал основным тренером Усика, после увольнения американца Джеймаса Али Башира, который привел боксера к чемпионскому титулу.
- Бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).
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Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
- Накануне Усик заявил, что улетает в Москву с хорошим настроением и не боится боксировать с Гассиевым в России.
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