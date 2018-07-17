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Усик перед боем с Гассиевым сорвал открытую тренировку в Москве


фото: twitter
Украинский боксер Александр Усик отказался проводить в Москве открытую тренировку перед боем с Муратом Гассиевым

Об этом сообщает Всемирная боксерская суперсерия в facebook.

Усик только вышел на ринг, помахал руками и поклонился болельщикам, которые не увидели никаких упражнений в исполнении украинца.

Александр Усик только сегодня прилетел в Москву на бой с россиянином Муратом Гассиевым и заявил, что пока полностью не уверен, что поединок состоится.

"Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили. Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен", - сказал Усик.

  • Ранее стало известно, что перед боем с россиянином Александр Усик уволил своего тренера Сергея Ватаманюка.
  • Ранее бой Усика против Гассиева оказался под угрозой срыва из-за организационных проблем.
  • Российская сторона пригрозила украинскому боксеру судебным иском, если он сорвет бой, запланированный на 21 июля.
  • Бой Усик - Гассиев состоится в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).
  • Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA у Гассиева.
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