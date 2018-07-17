Усик перед боем с Гассиевым сорвал открытую тренировку в Москве

17 июля, 2018, 17:08

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить в Москве открытую тренировку перед боем с Муратом Гассиевым

Об этом сообщает Всемирная боксерская суперсерия в facebook.

Усик только вышел на ринг, помахал руками и поклонился болельщикам, которые не увидели никаких упражнений в исполнении украинца.

Александр Усик только сегодня прилетел в Москву на бой с россиянином Муратом Гассиевым и заявил, что пока полностью не уверен, что поединок состоится.

"Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили. Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен", - сказал Усик.