Знаменитый боксер Пакьяо не исключает боя с Ломаченко
Об этом сообщает Boxingscene.
По словам Пакьяо, который в минувшие выходные нокаутировал аргентинца Лукаса Матиссе и отобрал у него титул чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг), он рассматривает Ломаченко, как одного из вероятных соперников.
"У меня много потенциальных соперников, с которыми я хотел бы провести бой. Среди них - Амир Хан, Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко, но это далеко не весь список возможных оппонентов", - сказал 39-летний Пакьяо.
В то же время, менеджер украинца Эгис Климас в очередной раз отметил, что Ломаченко не собирается боксировать с Пакьяо в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
"Мы не заинтересованы в этом. Если Пакьяо сможет сделать 135 фунтов (легкий вес - 61,2 кг) - тогда бой будет возможным. Если он хочет бросить вызов, ему нужно опуститься. Мы не собираемся идти в первый полусредний вес", - сказал Клімас.
- Ранее Василий Ломаченко заявил, что согласится на встречу с Мэнни Пакьяо только, если филиппинец согласится драться в его весовой категории.
- После победы Пакьяо над Матиссе, вызов нокаутированному аргентинскому боксеру бросил украинец Тарас Шелестюк.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве