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Знаменитый боксер Пакьяо не исключает боя с Ломаченко


фото: boxingscene
Знаменитый филиппинец Мэнни Пакьяо назвал украинца Василия Ломаченко среди потенциальных соперников

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Пакьяо, который в минувшие выходные нокаутировал аргентинца Лукаса Матиссе и отобрал у него титул чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг), он рассматривает Ломаченко, как одного из вероятных соперников.

"У меня много потенциальных соперников, с которыми я хотел бы провести бой. Среди них - Амир Хан, Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко, но это далеко не весь список возможных оппонентов", - сказал 39-летний Пакьяо.

В то же время, менеджер украинца Эгис Климас в очередной раз отметил, что Ломаченко не собирается боксировать с Пакьяо в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

"Мы не заинтересованы в этом. Если Пакьяо сможет сделать 135 фунтов (легкий вес - 61,2 кг) - тогда бой будет возможным. Если он хочет бросить вызов, ему нужно опуститься. Мы не собираемся идти в первый полусредний вес", - сказал Клімас.

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