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Украинец бросил вызов боксеру, которого нокаутировал Пакьяо


фото: twitter
Украинский боксер Тарас Шелестюк хочет встретиться с аргентинцем Лукасом Матиссе, которого нокаутировал знаменитый филиппинец Мэнни Пакьяо

Об этом Тарас Шелестюк, который был чемпионом мира среди любителей, написал в twitter.

"В сентябре прошлого года Лукас Матиссе отказался драться со мной, потому что не хотел рисковать титулом. Но, после того, как аргентинец потерял чемпионство в бою против Пакьяо, надеюсь, он согласится драться со мной в этом году. Поединок Шелестюк-Матиссе - большой бой для фанатов бокса", - уверен украинец.

15 июля Мэнни Пакьяо одержал досрочную победу над Лукасом Матиссе и отобрал у него титул чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг).

  • Ранее Тарас Шелестюк обвинил своих промоутеров в том, что он больше года не выходил на ринг.
  • В 2015 году Лукаса Матиссе победил в бою за титул чемпиона мира другой украинский боксер Виктор Постол.

 

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