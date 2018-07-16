Украинец бросил вызов боксеру, которого нокаутировал Пакьяо

16 июля, 2018, 15:46

Украинский боксер Тарас Шелестюк хочет встретиться с аргентинцем Лукасом Матиссе, которого нокаутировал знаменитый филиппинец Мэнни Пакьяо

Об этом Тарас Шелестюк, который был чемпионом мира среди любителей, написал в twitter.

"В сентябре прошлого года Лукас Матиссе отказался драться со мной, потому что не хотел рисковать титулом. Но, после того, как аргентинец потерял чемпионство в бою против Пакьяо, надеюсь, он согласится драться со мной в этом году. Поединок Шелестюк-Матиссе - большой бой для фанатов бокса", - уверен украинец.

15 июля Мэнни Пакьяо одержал досрочную победу над Лукасом Матиссе и отобрал у него титул чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Ok guys,last September @LucasMatthysse don't agree fight with me on GGG-Canelo card.I think @GoldenBoyBoxing prefer don't risk. But after Lucas performance against Pacquiao last night, I hope he and his promoter @OscarDeLaHoya will agree to fight with me later on this year — Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) 15 июля 2018 г.