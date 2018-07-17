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В Бразилии похитили мать футболиста "Шахтера"


фото: correio24horas.com.br
Мать футболиста донецкого "Шахтера" Тайсона была похищена в Бразилии

Об этом сообщает Correio24horas.

Мать футболиста сборной Бразилии похитили из ее дома. К дому матери Тайсона подъехал автомобиль, когда она вышла, ей сказали, что для нее привезли букет цветов. Женщина подошла, чтобы забрать его, но ее бросили в багажник автомобиля и скрылись.

Вечером того же дня полиция нашла женщину за 50 км от места похищения, а четырех преступников задержала. Сообщается, что с женщиной все в порядке.

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