В Бразилии похитили мать футболиста "Шахтера"
17 июля, 2018, 09:46
Мать футболиста донецкого "Шахтера" Тайсона была похищена в Бразилии
Об этом сообщает Correio24horas.
Мать футболиста сборной Бразилии похитили из ее дома. К дому матери Тайсона подъехал автомобиль, когда она вышла, ей сказали, что для нее привезли букет цветов. Женщина подошла, чтобы забрать его, но ее бросили в багажник автомобиля и скрылись.
Вечером того же дня полиция нашла женщину за 50 км от места похищения, а четырех преступников задержала. Сообщается, что с женщиной все в порядке.
- Раньше отца футболиста сборной Нигерии Джона Оби Микела похитили перед матчем чемпионата мира.
- Тайсон заявил, что этим летом хочет покинуть донецкий "Шахтер" и вернуться в бразильский "Интернасьонал".
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