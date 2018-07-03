У экс-футболиста "Челси" перед матчем ЧМ-2018 похитили отца

3 июля, 2018, 16:11

У бывшего игрока "Челси" Джона Оби Микела преступники требовали выкуп за похищенного в Нигерии отца

Об этом сообщает The Guardian.

Отец полузащитника сборной Нигерии был похищен перед матчем чемпионата мира против Аргентины. 26 июня, за несколько часов до игры 31-летний футболист узнал о похищении, когда ехал в автобусе на стадион.

Оби Микелу позвонил родственник и сказал, что ему нужно перезвонить похитителям. Когда футболист китайского клуба "Тяньцзинь Тэда" позвонил преступникам, ему заявили, что убьют отца, если он не заплатит выкуп и расскажет кому-то о похищении.

Джон Оби Микел признался, что несмотря на такую новость был вынужден выйти на поле.

"Я играл, пока мой отец был в руках бандитов. Я не сообщил об этом тренеру, потому что не хотел, чтобы моя проблема отвлекала команду. К счастью, мой отец был освобожден в понедельник днем. Я благодарю полицию и власти за его спасение", - сказал Оби Микел.

Отец Оби Микела был похищен в Нигерии, когда направлялся на похороны. Полиция смогла освободить мужчину, но он во время недельного плена подвергся пыткам и сейчас находится в больнице.

Это второй случай похищения отца Оби Микела, ранее он попадал в руки преступников в 2011 году.