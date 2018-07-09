Тайсон не хочет возвращаться в "Шахтер"
Об этом сообщает ESPN Brazil.
Тайсон хочет вернуться в Бразилию и вновь выступать за "Интернасьонал", в котором он играл с 2008 по 2010 год.
"Я переговорю со своим агентом, вопрос с моим будущем остается открытым. Я хочу вернуться в "Интернасьонал". Однако мне нужно обсудить нюансы с менеджером", - сказал Тайсон, который имеет с "Шахтером" действующий контракт до 2021 года.
Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" за 15,2 млн евро. В свою очередь харьковчане купили хавбека в 2010 году у бразильского "Интернасьоналя" за 6,3 млн евро.
На счету Тайсона 7 матчей и 1 гол в составе национальной сборной Бразилии. По данным transfermarkt стоимость футболиста, у которого контракт с "Шахтером" до 2021 года, составляет 11 млн евро.
- В нынешнем межсезонье "Шахтер" покинули сразу несколько бразильских футболистов — Фред перешел за 60 млн евро в английский "Манчестер Юнайтед" и установил новый трансферный рекорд украинских клубов.
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