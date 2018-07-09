Тайсон не хочет возвращаться в "Шахтер"

9 июля, 2018, 16:57

Один из лидеров "Шахтера" бразилец Тайсон заявил, что хочет уйти из донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает ESPN Brazil.

Тайсон хочет вернуться в Бразилию и вновь выступать за "Интернасьонал", в котором он играл с 2008 по 2010 год.

"Я переговорю со своим агентом, вопрос с моим будущем остается открытым. Я хочу вернуться в "Интернасьонал". Однако мне нужно обсудить нюансы с менеджером", - сказал Тайсон, который имеет с "Шахтером" действующий контракт до 2021 года.

Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" за 15,2 млн евро. В свою очередь харьковчане купили хавбека в 2010 году у бразильского "Интернасьоналя" за 6,3 млн евро.

На счету Тайсона 7 матчей и 1 гол в составе национальной сборной Бразилии. По данным transfermarkt стоимость футболиста, у которого контракт с "Шахтером" до 2021 года, составляет 11 млн евро.