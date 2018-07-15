Россия угрожает Усику судом из-за возможного срыва боя в Москве

15 июля, 2018, 07:21

Срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым может повлечь серьезные последствия

По сообщению ТАСС, такое заявление сделал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, намекнув именно на последствия для украинской стороны.

Кремлев отметил, что на организацию боя уже ушло немало средств и в случае срыва Россия пойдет судиться.

"Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже потратили приличную сумму. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика", – заявил он.

Финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком должна состояться 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.

Победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов.