Россия угрожает Усику судом из-за возможного срыва боя в Москве
По сообщению ТАСС, такое заявление сделал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, намекнув именно на последствия для украинской стороны.
Кремлев отметил, что на организацию боя уже ушло немало средств и в случае срыва Россия пойдет судиться.
"Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже потратили приличную сумму. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика", – заявил он.
Финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком должна состояться 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.
Победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов.
- Как сообщалось, бывший соперник пожелал Усику поражения в бою с Гассиевым.
- Александр Усик победил Кшиштофа Гловацки осенью 2016 года и отобрал у него титул чемпиона мира WBO.
- Гассиев заявил, что в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии 21 июля в Москве способен победить Усика по очкам.
- Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA у Гассиева.
- Бывший тренер украинца Джеймс Али Башир назвал фаворитом поединка против россиянина именно Усика.
- Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик перед поединком в Москве находится в сумасшедшей форме.
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