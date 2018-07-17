Убийство украинца в Турции: россиянина задержали

17 июля, 2018, 13:53

В Турции задержали россиянина Андрея Похвального, который убил украинца Андрея Сову во время просмотра ЧМ-2018

Об этом сообщает ТСН.

Мужчину уже задерживали сразу после совершения преступления, однако он вышел под залог, получив возможность свободно передвигаться Турцией. Однако его уже взяли под стражу во второй раз и теперь он в турецкой тюрьме ожидает суда.

Прокуроры сказали, что злоумышленнику грозит от 8 до 12 лет заключения.

Также журналисты выяснили подробности смертельного случая. Все произошло в гостиничном комплексе на берегу Средиземного моря, где жил украинец. Русский, от рук которого погиб мужчина, останавливался в гостинице напротив и в роковой вечер пробрался на территорию соседнего заведения.

На террасе было много людей, поэтому охрана сразу не заметила чужака, пока не начался шум. Трагедии предшествовала словесная перепалка, в завершение которой россиянин толкнул украинца, из-за чего тот упал затылком на твердую поверхность. Нападающего задержала охрана.