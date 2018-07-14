Из-за убийства украинца россиянином посольство Украины обратилось в прокуратуру Турции

14 июля, 2018, 17:39

Украинское посольство обратилось в турецкую прокуратуру в деле избиения украинского туриста, в результате которого потерпевший скончался в больнице

Об этом "Громадскому радио" сообщил глава консульской службы Василий Кирилич. "Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", — сказал он. Кирилич напомнил, что подозреваемому запрещено покидать территорию Турции.

7 июля в Турции гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего украинца. По имеющейся информации, конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия. Мужчину без сознания госпитализировали в реанимацию. В турагентстве заявили, что россиянин зашел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы из соседнего отеля.

По словам турагента, украинец во время поступления в медицинское учреждение находился в состоянии алкогольного опьянения, что лишает его права на страховые компенсации. По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция оштрафовала россиянина на $800, после чего тот уехал в Россию.