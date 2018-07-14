В Турции умер украинец, которого во время просмотра матча ЧМ 2018 побил россиянин
В Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, которого 7 июля избил турист из России на курорте в Анталии, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на запорожское туристическое агентство "Лига-Тур-Сервис".
По информации турагентства, мужчина скончался в субботу примерно в 10:00. Информацию подтвердили родственники потерпевшего.
В субботу днем самолет с пострадавшим украинским туристом должен был прибыть в Запорожье.
Украинец получил тяжелые травмы от россиянина в отеле Ganita holiday village. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию больницы Алании, где он находился в коме. По данным агентства, конфликт между гражданином Украины и туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.
Родственники пострадавшего украинца рассказали туристическому агентству, что турецкая полиция оштрафовала россиянина, после чего он выехал в Россию.
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