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В Турции умер украинец, которого во время просмотра матча ЧМ 2018 побил россиянин

57-летний житель Запорожья скончался в субботу примерно в 10:00. Сегодня его должны были доставить специальным рейсом в Украину

В Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, которого 7 июля избил турист из России на курорте в Анталии, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на запорожское туристическое агентство "Лига-Тур-Сервис".

По информации турагентства, мужчина скончался в субботу примерно в 10:00. Информацию подтвердили родственники потерпевшего.

В субботу днем самолет с пострадавшим украинским туристом должен был прибыть в Запорожье.

Украинец получил тяжелые травмы от россиянина в отеле Ganita holiday village. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию больницы Алании, где он находился в коме. По данным агентства, конфликт между гражданином Украины и туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.

Родственники пострадавшего украинца рассказали туристическому агентству, что турецкая полиция оштрафовала россиянина, после чего он выехал в Россию.

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