Нападение на НАБУ: правозащитник рассказал об организации проплаченных акций

17 июля, 2018, 17:37

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин назвал нападение на директора центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и погром в помещении НАБУ в Киеве проплаченными акциями

Об этом Юрчишин заявил в эфире Еспресо.TV.

"Советником главы МВД долгое время был господин Кива. Далее фактически происходит странная ситуация, когда правозащитники, присутствовавшие на акции, не противодействуют ни атаке на НАБУ, не совершают достаточно действий, чтобы остановить атаку на Виталия Шабунина. Во-первых, это явно за чертой закона. Или это была заказная акция со стороны сторонников Кивы? Однозначно, потому что зафиксировано на видео, как участники этой акции рассказывают, что им платят и по тарифу 80 грн., зафиксировано, что они были не на одной акции. в частности, эти бабушки замечены как те, кто раздавали почту на акциях против Ульяны Супрун в МЗ", - сказал Юрчишин.

Директор Transparency International Ukraine подчеркнул, что организация проплаченных акций также является нарушением законодательства.

"Это фактически наем так называемых "майданбайтеров" - людей, которые зарабатывают на том, что проводят фейковые акции. Это также нарушение законодательства, потому что это попытка использовать имитацию общественных акций. Надеюсь, ГПУ, которая обещала, что расследует проплаченные митинги, наконец даст свою оценку. Пока выглядит так, что идет массовая атака на свободу собраний. Правоохранительные органы не проявляют никакой активности, чтобы предотвратить эскалацию на этих мероприятиях или фактически противодействовать проплаченным митингам", - добавил Юрчишин.