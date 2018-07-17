Нападение на НАБУ: правозащитник рассказал об организации проплаченных акций
Об этом Юрчишин заявил в эфире Еспресо.TV.
"Советником главы МВД долгое время был господин Кива. Далее фактически происходит странная ситуация, когда правозащитники, присутствовавшие на акции, не противодействуют ни атаке на НАБУ, не совершают достаточно действий, чтобы остановить атаку на Виталия Шабунина. Во-первых, это явно за чертой закона. Или это была заказная акция со стороны сторонников Кивы? Однозначно, потому что зафиксировано на видео, как участники этой акции рассказывают, что им платят и по тарифу 80 грн., зафиксировано, что они были не на одной акции. в частности, эти бабушки замечены как те, кто раздавали почту на акциях против Ульяны Супрун в МЗ", - сказал Юрчишин.
Директор Transparency International Ukraine подчеркнул, что организация проплаченных акций также является нарушением законодательства.
"Это фактически наем так называемых "майданбайтеров" - людей, которые зарабатывают на том, что проводят фейковые акции. Это также нарушение законодательства, потому что это попытка использовать имитацию общественных акций. Надеюсь, ГПУ, которая обещала, что расследует проплаченные митинги, наконец даст свою оценку. Пока выглядит так, что идет массовая атака на свободу собраний. Правоохранительные органы не проявляют никакой активности, чтобы предотвратить эскалацию на этих мероприятиях или фактически противодействовать проплаченным митингам", - добавил Юрчишин.
- Напомним, 17 июля под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошли столкновения во время двух одновременных акций - за отставку руководителя САП Назара Холодницкого и за отставку руководителя НАБУ Артема Сытника. Во время акций на место событий приехал глава Соцпартии Илья Кива, а через некоторое время - директор центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. К Шабунину подбежали двое мужчин и облили ему лицо зеленкой и забросали его киевскими тортами.
- Позже в тот же день группа неизвестных участников акции за отставку Сытника ворвалась в помещение НАБУ, устроив там погром.
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