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Возле САП на акции за отставку Холодницкого произошли столкновения, Шабунина облили зеленкой

Во вторник, 17 июля, под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошли столкновения во время двух одновременных акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого и за отставку руководителя НАБУ Артема Сытника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время акций на место событий приехал глава Социалистической партии Илья Кива, а через некоторое время - директор центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. К Шабунину подбежали двое мужчин, залили ему лицо зеленкой и забросали его киевскими тортами.

Полиция задержала нападавших на Шабунина, а медики оказали пострадавшему первую помощь.

По данным корреспондента Еспресо.TV, зеленку в Шабунина бросили сторонники Кивы. При этом часть жидкости попала и на самого председателя Социалистической партии.

Холодницкий на месте событий пока не появлялся.

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