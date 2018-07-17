Возле САП на акции за отставку Холодницкого произошли столкновения, Шабунина облили зеленкой

17 июля, 2018, 10:25

Во вторник, 17 июля, под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошли столкновения во время двух одновременных акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого и за отставку руководителя НАБУ Артема Сытника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время акций на место событий приехал глава Социалистической партии Илья Кива, а через некоторое время - директор центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. К Шабунину подбежали двое мужчин, залили ему лицо зеленкой и забросали его киевскими тортами.

Полиция задержала нападавших на Шабунина, а медики оказали пострадавшему первую помощь.

По данным корреспондента Еспресо.TV, зеленку в Шабунина бросили сторонники Кивы. При этом часть жидкости попала и на самого председателя Социалистической партии.

Холодницкий на месте событий пока не появлялся.