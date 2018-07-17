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В НАБУ ворвались неизвестные: намусорили и забросали коридор тортами Roshen

Группа неизвестных, которые ранее проводили акцию протеста под стенами НАБУ, ворвалась в холл здания Бюро

Об этом заявила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура в комментарии "РБК-Украина".

"Группа так называемых протестующих, которые утром здесь (возле здания НАБУ) находились, прорвались внутрь, прошли через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило с молчаливого согласия полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. Пока их внутри нет", - подчеркнула она.

По словам Манжуры, протестующие продолжают находиться снаружи здания, а правоохранители наблюдают за ними. Впрочем, пока неизвестно, был ли кто-то задержан.

Напомним, сегодня под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошли столкновения во время двух одновременных акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого и за отставку руководителя НАБУ Артема Сытника.

 

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