В Турции отпустили за $800 россиянина, убившего украинца, - СМИ

16 июля, 2018, 09:51

В Турции отпустили россиянина, до смерти избившего украинца

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гражданина РФ Андрея Похвального, который на одном из турецких курортов побил украинского туриста Андрея Сову, отпустили сразу после уплаты штрафа в размере $800.

Сейчас местонахождение Похвального неизвестно. По оной из версий событий, россиянину запретили покидать пределы Турции, по другой - он успел уехать обратно в Россию.

Сообщается, что россиянина разозлил проигрыш российской сборной. Журналисты также выяснили, что Похвальный даже не жил в гостинице, где произошел конфликт. Он пришел туда чтобы посмотреть футбол.

"Он остался безнаказанным, якобы его отпустили. Пострадавшего сделали виновным, он уже не встанет и не расскажет никому о том, как все было на самом деле. Свидетелями были тот россиянин и работник отеля. Конечно, они не дадут показания против россиянина. Мы бы очень хотели знать, где он", - сказала сестра жены погибшего Татьяна Кулинич.

Тело погибшего вернут на днях в Украину.