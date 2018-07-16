В Турции отпустили за $800 россиянина, убившего украинца, - СМИ
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Гражданина РФ Андрея Похвального, который на одном из турецких курортов побил украинского туриста Андрея Сову, отпустили сразу после уплаты штрафа в размере $800.
Сейчас местонахождение Похвального неизвестно. По оной из версий событий, россиянину запретили покидать пределы Турции, по другой - он успел уехать обратно в Россию.
Сообщается, что россиянина разозлил проигрыш российской сборной. Журналисты также выяснили, что Похвальный даже не жил в гостинице, где произошел конфликт. Он пришел туда чтобы посмотреть футбол.
"Он остался безнаказанным, якобы его отпустили. Пострадавшего сделали виновным, он уже не встанет и не расскажет никому о том, как все было на самом деле. Свидетелями были тот россиянин и работник отеля. Конечно, они не дадут показания против россиянина. Мы бы очень хотели знать, где он", - сказала сестра жены погибшего Татьяна Кулинич.
Тело погибшего вернут на днях в Украину.
- Как сообщалось, в Турции умер украинец, которого во время просмотра матча ЧМ 2018 побил россиянин.
- Украинское посольство обратилось в турецкую прокуратуру по делу избиения украинского туриста, в результате которого потерпевший скончался в больнице
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