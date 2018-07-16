Суд арестовал еще двух участников Pussy Riot, которые устроили акцию на финале ЧМ-2018
16 июля, 2018, 23:48
Суд арестовал на 15 суток участников российской группы Pussy Riot Ольгу Курачову и Петра Верзилова, которые выбежали на поле стадиона в Москве во время финала чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает "Медиазона".
"Курачова допустила грубое нарушение правил спортивного мероприятия", — заявила судья.
Такого же мнения она была и о поведение Верзилова.
В итоге суд признал доказанной вину участников Pussy Riot и арестовал их на 15 суток. Кроме того, Курачовой и Верзолову запрещено в течение трех лет посещать спортивные мероприятия.
Ранее аналогичное наказание получила другая участница группы — Вероника Никульшина.
- Напомним, во время финального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, четыре участницы Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.
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