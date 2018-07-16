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Аваков представил "красные линии" в стратегии деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов"

В понедельник, 16 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков представил "красные линии" в предложенной им стратегии деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - принципиальные положения об интересах Украины, в отношении которых компромиссы недопустимы, а споры нецелесообразны

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, согласно стратегии главы МВД, не могут быть предметом дискуссии следующие положения:

  • изменение государственного устройства Украины. В том числе нельзя ставить вопрос о переходе к федеративному устройству. Конституция четко определяет, что "Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной";
  • государственная граница Украины должна быть полностью подконтрольной Государственной пограничной службе Украины на протяжении всей линии. "Голубые каски" (миротворцы ООН) международной миротворческой миссии являются лишь гарантией обеспечения такого контроля и наблюдателями, которые мониторят отсутствие провокаций со стороны РФ;
  • жители деоккупированных территорий Донбасса являются гражданами Украины, которые находятся в сфере юрисдикции украинской юстиции и подчиняются законам Украины. Согласно Конституции Украины, "в Украине существует единое гражданство". Закон "О гражданстве" определяет: "Если гражданин Украины получил гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины ";
  • не может быть предметом дискуссии стратегическое стремление Украины стать членом ЕС и НАТО.

Министр внутренних дел также отметил, что легитимизация аннексии Крыма также не быть предметом обсуждения.

"Мы вам вернем оккупированные территории Донбасса в обмен на легитимизацию аннексии Крыма" - неприемлемо! Здесь не может быть никаких уступок! Не о чем разговаривать! " - подчеркнул Аваков.

Глава МВД добавил, что амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

"Те, у кого на руках кровь убитых мирных жителей и украинских солдат, кто организовывал захват власти, руководил массовыми убийствами и погромами, не подлежат амнистии. Наша главная задача - найти компромиссы на границах "красных линий", отстоять принципиальные позиции и договориться в рамках международной переговорной группы о четком плане по возвращению и возрождению наших территорий, усилении мощности и процветания Украины", - сказал министр.

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