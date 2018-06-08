Участие в выборах деоккупированный Донбасс должен брать не ранее, чем через 3 года. Аваков объяснил, почему

8 июня, 2018, 11:38

Люди, раньше жившие на оккупированных территориях Донбасса, смогут участвовать в выборах в центральные органы власти Украины не ранее, чем через 3-5 лет после прекращения огня

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, подводя итоги своего выступления во время IX Национального экспертного форума, сообщает Еспресо.TV.

Он рассказал, что в рамках реализации этапа деоккупации и реинтеграции его стратегии "Механизм малых шагов", участие в выборах граждан, которые раньше жили на оккупированных территориях, будет восстановлено. Впрочем, это произойдет не ранее, чем через 3-5 лет.

При этом выборы можно будет проводить исключительно на демилитаризованной территории. Они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

Министр пояснил, что поспешное проведение выборов может способствовать усилению и возобновлению конфликта. Выборы можно проводить, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, в противном случае нет никаких гарантий безопасности в день голосования.

"Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов - 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся менее, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и менее, чем через 1 год - в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния", - подчеркнул Аваков.

По его словам, это время также нужно для возврата на ранее оккупированные территории беженцев и вынужденно перемещенных лиц, которые также имеют полное право принимать участие в голосовании.

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Отметим, вчера во время IX Национального экспертного форума глава МВД представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".

Эта стратегия является одним из вариантов решения важнейших проблем для нашей страны - восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий.