Участие в выборах деоккупированный Донбасс должен брать не ранее, чем через 3 года. Аваков объяснил, почему
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, подводя итоги своего выступления во время IX Национального экспертного форума, сообщает Еспресо.TV.
Он рассказал, что в рамках реализации этапа деоккупации и реинтеграции его стратегии "Механизм малых шагов", участие в выборах граждан, которые раньше жили на оккупированных территориях, будет восстановлено. Впрочем, это произойдет не ранее, чем через 3-5 лет.
При этом выборы можно будет проводить исключительно на демилитаризованной территории. Они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.
Министр пояснил, что поспешное проведение выборов может способствовать усилению и возобновлению конфликта. Выборы можно проводить, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, в противном случае нет никаких гарантий безопасности в день голосования.
"Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов - 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся менее, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и менее, чем через 1 год - в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния", - подчеркнул Аваков.
По его словам, это время также нужно для возврата на ранее оккупированные территории беженцев и вынужденно перемещенных лиц, которые также имеют полное право принимать участие в голосовании.
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Отметим, вчера во время IX Национального экспертного форума глава МВД представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".
Эта стратегия является одним из вариантов решения важнейших проблем для нашей страны - восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий.
- Аваков также отметил, что Минские соглашения исчерпали свой потенциал, поэтому Украине время перейти к выработке более эффективной стратегии урегулирования вооруженного конфликта и детального плана поэтапного восстановления своих суверенитета и территориальной целостности.
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