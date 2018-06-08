Аваков рассказал, что делать с коллаборационистами на деоккупированных территориях

8 июня, 2018, 12:57

Украине нужен закон о коллаборантах, что будет определять после деоккупации украинских территорий степень ответственности людей, которые сотрудничали с российскими захватчиками

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках презентации стратегии реинтеграции Донбасса "Механизм малых шагов" во время IX Национального экспертного форума "Украина в условиях турбулентности".

"Принятие Закона о коллаборантах. Следует официально заявить, что юридически каждый человек-гражданин Украины наделен всеми гражданскими правами в соответствии с Конституцией Украины. А затем, используя прописанный в Законе механизм, нужно будет определить статус этого гражданина: является ли он жертвой оккупационного режима (таких большинство); или участником, который в силу обстоятельств сотрудничал с оккупационным режимом; или преступником, который убивал наших солдат и принимал участие в репрессиях против мирного населения. Соответственно, Закон должен определить степень общественного реагирования на соответствующий статус каждого человека", - считает министр.

По мнению Авакова, таким образом можно создать механизм возвращения жителей оккупированных территорий в правовое поле Украины и восстановления их прав.

"Это очень сложный вопрос, который касается уровня готовности общества к компромиссу, но его обязательно нужно решить. Таким образом появится фундамент, опираясь на который подавляющее большинство населения временно оккупированных территорий легитимно вернется в правовое поле Украины, получит гражданские права и доступ к государственным сервисам. Только после этого станет возможным проведение на этих территориях выборов", - подчеркнул министр.