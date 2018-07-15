В Хельсинки больше тысячи человек протестуют из-за встречи Трампа с Путиным

15 июля, 2018, 14:59

В Хельсинки организовали по меньшей мере 10 протестных акций в связи с запланированной на 16 июля встречей в столице Финляндии президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина

Об этом сообщает Finland today.

Наиболее известный митинг называется "Хельсинки зовут!". Организаторы ожидают, что к нему присоединятся 15 тысяч человек.

Местная полиция сообщила, что по состоянию на 13:30 маршем по улицам столицы прошли 1500 демонстрантов. Правоохранители предупреждают жителей города о возможных сложностях с дорожным движением.

Протестующие призывают президентов больше соблюдать демократию и права человека в своей политике. Они также планировали перевезти из Лондона надувную фигуру бейби-Трампа, которую сделали британские протестующие во время визита американского президента в Лондон.