Обнародован график встречи Трампа и Путина в понедельник в Хельсинки
14 июля, 2018, 08:21
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце
Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии. Утром 16 июля глава финского государства Саули Ниинистьо с женой Йенни Хаук примут супругов Трампов в президентской резиденции в Мянтуниеми. Переговоры Путина и Трампа пройдут в Готическом зале Президентского дворца.
Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Ожидается, что после завершения встречи президенты России и США выступят на совместной пресс-конференции. После этого Ниинистьо проведет встречу с Путиным.
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