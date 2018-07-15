В Барселоне более ста тысяч демонстрантов требовали освобождения лидеров Каталонии

15 июля, 2018, 20:44

Более ста тысяч людей вышли на улицы каталонской столицы с требованием освободить из-под стражи лидеров движения за независимость Каталонии и вернуть домой беженцев, которым в Испании грозит уголовное преследование

Об этом сообщает DW.COM.

Тысячи каталонцев вышли на акцию протеста в Барселоне в субботу, 14 июля. Они требуют освобождения из-под стражи региональных сепаратистских лидеров, а также возвращения беженцев, которые уехали из Испании, где им грозит уголовное преследование. В демонстрации приняли участие более 110 тысяч человек.

Демонстранты держали каталонские флаги и баннеры с надписями "Свободу политзаключенным" и "Мы хотим вернуть вас домой". Глава регионального правительства Каталонии Жоаким Торра также принял участие в демонстрации. "Каждая минута, которую наши заключенные проводят в тюрьмах, а не вместе с их семьями и их друзьями, - это настоящая политическая непристойность, и мы не допустим этого", - заявил он. За два дня до этого Торра провел встречу с испанским премьер-министром Педро Санчесом, во время которой договорился облегчить напряженные отношения с Мадридом.

Протесты начались после того, как девять каталонских лидеров, которых удерживали под стражей близ Мадрида, перевели в тюрьмы в Каталонии. Но протестующие требуют от испанских властей их освобождения.

Обвиняемым каталонским лидерам и экс-руководителю региона Карлесу Пучдемону грозит до 25 лет заключения за их роль в событиях, направленных на отделение Каталонии от Испании. 12 июля немецкий суд дал разрешение выдать Пучдемона Испании. В постановлении суда отмечается, что экстрадиция Пучдемона может произойти в деле о неправомерной растрате государственных средств. При этом суд отклонил как неприемлемую возможность выдачи Пучдемона по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Европейская юридическая практика предполагает, что страна может судить обвиняемого лишь по обвинениям, утвержденными для экстрадиции. Это означает, что Верховный Суд Испании не сможет судить Пучдемона за попытку мятежа. Итак, девять заключенных сепаратистов, которые действовали вместе с каталонским лидером, также не могут быть осуждены за это.

Политический кризис в Каталонии начался 1 октября 2017 года, когда в регионе состоялся запрещенный властями в Мадриде референдум о независимости от Испании. По данным каталонской власти, более 90 процентов лиц, которые приняли в нем участие, поддержали независимость региона.

Правительство Испании объявило плебисцит незаконным, а впоследствии распустило парламент и правительство Каталонии после того, как они приняли декларацию о независимости региона. Впоследствии центральное правительство ввело прямое управление регионом и назначило новые выборы в каталонский парламент, которые состоялись в декабре 2017 года.

Парламентские выборы завершились победой сторонников независимости региона. Три партии, которые выступают за независимость Каталонии, одержали более половины из 135 депутатских кресел в новом парламенте.