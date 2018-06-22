Лидер Каталонии будет бойкотировать мероприятия с королем Испании
Об этом пишет El Mundo.
Глава Женералитета Куим Торра высказал свое решение после отказа монарха от встречи с каталонским омбудсменом. Уполномоченный по правам человека искал встречи с Фелипе VI, чтобы озвучить свой отчет о нарушениях, зафиксированных во время референдума.
Торро объявил, что ни он, ни любой член правительства не будут присутствовать в любом мероприятии, организованном монаршей палатой. Женералитет также не будет приглашать представителей короны к участию в мероприятиях, которые организовывает Барселона.
"Мы хотим, чтобы воля народа Каталонии почиталась, мы не подвержены", - объявил Торра.
Торра утверждал, что он принимает это решение после того, как король так и не извинился за насилие на референдуме.
- 14 мая парламент Каталонии со второй попытки избрал кандидата от партии Junts per Catalunya Кима Торру главой регионального правительства.
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