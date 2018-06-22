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Лидер Каталонии будет бойкотировать мероприятия с королем Испании

Женералитет Каталонии обвинил короля Испании Фелипе VI в нежелании признать применение силы во время референдума и объявил об отказе от участия в совместных мероприятиях

Об этом пишет El Mundo.

Глава Женералитета Куим Торра высказал свое решение после отказа монарха от встречи с каталонским омбудсменом. Уполномоченный по правам человека искал встречи с Фелипе VI, чтобы озвучить свой отчет о нарушениях, зафиксированных во время референдума.

Торро объявил, что ни он, ни любой член правительства не будут присутствовать в любом мероприятии, организованном монаршей палатой. Женералитет также не будет приглашать представителей короны к участию в мероприятиях, которые организовывает Барселона.

"Мы хотим, чтобы воля народа Каталонии почиталась, мы не подвержены", - объявил Торра.

Торра утверждал, что он принимает это решение после того, как король так и не извинился за насилие на референдуме.

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