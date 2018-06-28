Лидер Каталонии будет настаивать на новом референдуме о независимости
28 июня, 2018, 22:49
Глава Каталонии Ким Торра заявил, что его "первое прошение" к новому испанскому премьеру Педро Санчесу будет касаться согласования референдума о независимости региона
Об этом сообщает Politico.
Лидеры встретятся в Мадриде 9 июля. По словам Торра, "право Каталонии на самоопределение" будет доминирующей темой их обсуждений.
"Если мы не хотим решать этот вопрос, то эти встречи не имеют большого смысла", - сказал он.
Пятидневный визит лидера Каталонии в Вашингтон является частью его усилий, направленных на продвижение движения Каталонии за независимость на международном уровне. Однако Санчес неоднократно говорил, что самоопределение - это не путь для Каталонии, поскольку это еще больше разделит регион.
- Напомним, 22 июня региональное правительство Каталонии заявил, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании.
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