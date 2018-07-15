Twitter заблокировал аккаунты, связанные с российской разведкой
15 июля, 2018, 15:49
Сервис микроблогов Twitter заблокировал два аккаунта, связанные с 12 гражданами Российской Федерации, которых подозревают во вмешательстве в выборы в США в 2016 году
Об этом пишет Reuters.
Руководство социальной сети сообщило, что были заблокированы аккаунты под никами @DCLeaks_ и @Guccifer_2, поскольку эти учетные записи упоминались в обвинительном заключении в отношении сотрудников военной разведки РФ.
Представитель Twitter отметил, что учетные записи были заблокированы за связь с сетью аккаунтов, которые ранее были заблокированы за нарушение правил пользования.
- Как сообщалось, глава разведки США предупредил об угрозах со стороны России и других стран.
- Россия попала в число главных угроз Евросоюза.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве