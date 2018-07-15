Twitter заблокировал аккаунты, связанные с российской разведкой

15 июля, 2018, 15:49

Сервис микроблогов Twitter заблокировал два аккаунта, связанные с 12 гражданами Российской Федерации, которых подозревают во вмешательстве в выборы в США в 2016 году

Об этом пишет Reuters.

Руководство социальной сети сообщило, что были заблокированы аккаунты под никами @DCLeaks_ и @Guccifer_2, поскольку эти учетные записи упоминались в обвинительном заключении в отношении сотрудников военной разведки РФ.

Представитель Twitter отметил, что учетные записи были заблокированы за связь с сетью аккаунтов, которые ранее были заблокированы за нарушение правил пользования.