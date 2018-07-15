Россия попала в число главных угроз Евросоюза

15 июля, 2018, 13:59

Россия заняла второе место в рейтинге главных угроз Европейского союза

Об этом сообщает Главред со ссылкой на доклад Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В рейтинге угроз Россия стоит сразу после радикальных исламистских группировок. Третье место занимает Северная Корея.

По данным исследования, действий России больше всего опасаются в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. Тем временем Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия не считают Россию опасной. Причинами таких настроений эксперты называют "враждебность в информационном поле и кибератаки" со стороны Москвы.