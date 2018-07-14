Глава разведки США предупредил об угрозах со стороны России и других стран
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, "снова горят тревожные красные сигналы", происходят "кибервторжения и атаки против целей в США".
Самые активные в таких действиях Россия, Китай, Иран и Северная Корея, считает директор Национальной разведки. Россию он называет "самой агрессивной" и такой, которая продолжает попытки подорвать американскую демократию.
Директор Национальной разведки сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая возникла перед терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Это заявление Дэна Коутса появилось после того, как 13 июля министерство юстиции США объявило обвинения во вмешательстве в выборы 12 офицерам российской военной разведки. Их обвинили во взломе компьютерных систем аппарата Демократической партии США и обнародовании тысяч похищенных документов и электронных писем.
Это навредило во время той кампании кандидатке от демократов Хиллари Клинтон и тем косвенно способствовало победе республиканца Дональда Трампа. Это было первое конкретное обвинение в государственном вмешательстве России в те выборы.
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