Глава разведки США предупредил об угрозах со стороны России и других стран

14 июля, 2018, 23:15

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что важные элементы информационной инфраструктуры Соединенных Штатов находятся под угрозой

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, "снова горят тревожные красные сигналы", происходят "кибервторжения и атаки против целей в США".

Самые активные в таких действиях Россия, Китай, Иран и Северная Корея, считает директор Национальной разведки. Россию он называет "самой агрессивной" и такой, которая продолжает попытки подорвать американскую демократию.

Директор Национальной разведки сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая возникла перед терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Это заявление Дэна Коутса появилось после того, как 13 июля министерство юстиции США объявило обвинения во вмешательстве в выборы 12 офицерам российской военной разведки. Их обвинили во взломе компьютерных систем аппарата Демократической партии США и обнародовании тысяч похищенных документов и электронных писем.

Это навредило во время той кампании кандидатке от демократов Хиллари Клинтон и тем косвенно способствовало победе республиканца Дональда Трампа. Это было первое конкретное обвинение в государственном вмешательстве России в те выборы.