На Донетчине прогремел взрыв на базе отдыха, есть пострадавшие
15 июля, 2018, 11:37
В Лиманском районе Донецкой области два человека пострадали в результате взрыва на одной из баз отдыха
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"Полиция выясняет обстоятельства взрыва на базе отдыха в Лиманском районе. В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие произошло 15 июля, около трех часов ночи.
Пострадали 38–летний мужчина и его 35–летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы.
Сейчас полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.
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