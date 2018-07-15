На Донетчине прогремел взрыв на базе отдыха, есть пострадавшие

15 июля, 2018, 11:37

В Лиманском районе Донецкой области два человека пострадали в результате взрыва на одной из баз отдыха

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Полиция выясняет обстоятельства взрыва на базе отдыха в Лиманском районе. В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло 15 июля, около трех часов ночи.

Пострадали 38–летний мужчина и его 35–летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы.

Сейчас полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.