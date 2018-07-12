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В Днепре двое людей погибли из-за взрыва на предприятии

В Днепре прогремел взрыв на одном из предприятий, в результате погибли двое людей. В цехе во время технологического процесса в электрической печи произошел взрыв опасной смеси

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"В результате взрыва погиб один человек и один человек, в тяжелом состоянии госпитализированный во 2-ю городскую больницу, в 19:25 скончался", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что сообщение о взрыве на улице Курсантской Самарского района поступило в 16:49.

К месту происшествия были направлены спасатели. Как выяснили спасатели, в цехе во время технологического процесса в электрической печи плавления специальных металлов произошел взрыв опасной смеси без последующего горения, в результате чего была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

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