На Донетчине обнаружили автоматы с Крыма и похищенную иномарку. В авто была одежда в крови

13 июля, 2018, 10:30

На Донетчине правоохранители обнаружили схрон боеприпасов и иномарку, которую угнали из автосалона во время беспорядков 2014 года

Об этом сообщает пресс-служба Донетчины.

Правоохранители провели обыски в гараже мариупольского кооператива (Приморский район). Его владельцем является местный житель, однако помещение он сдал знакомым 4 года назад. Именно там, за металлическими дверями, и был тайник террористов.

В отогнанном автомобиле полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему, и с тысячу патронов. Кроме того, в салоне было спрятано георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови. Это дает возможность предполагать, что хозяин вещей был ранен.

Изъяты автоматы, которые, по предварительной информации, принадлежали одной из воинских частей АР Крым.

Также оперативникам известно, что во время освобождения Мариуполя террористы бежали на оккупированную территорию, где сейчас продолжают воевать против Украины. Их личности установлены.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Работа по данному факту продолжается.