Макрон не будет приглашать Путина на саммит Большой семерки
15 июля, 2018, 08:12
Относительно "футбольной" встречи президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона появилась важная деталь
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Путиным не будет приглашать президента РФ на саммит Большой семерки.
Об этом пишет Reuters.
Как отметили источники издания, Макрон не будет приглашать Путина, поскольку прогресса в выполнении Минских соглашений нет.
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