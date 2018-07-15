 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Макрон не будет приглашать Путина на саммит Большой семерки

Относительно "футбольной" встречи президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона появилась важная деталь

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Путиным не будет приглашать президента РФ на саммит Большой семерки.

Об этом пишет Reuters.

Как отметили источники издания, Макрон не будет приглашать Путина, поскольку прогресса в выполнении Минских соглашений нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать