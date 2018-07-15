Макрон не будет приглашать Путина на саммит Большой семерки

15 июля, 2018, 08:12

Относительно "футбольной" встречи президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона появилась важная деталь

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Путиным не будет приглашать президента РФ на саммит Большой семерки.

Об этом пишет Reuters.

Как отметили источники издания, Макрон не будет приглашать Путина, поскольку прогресса в выполнении Минских соглашений нет.