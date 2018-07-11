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Макрон в России посетит финал ЧМ-2018 и встретится с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье посетит финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в Москве

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что в поездке президента будет сопровождать жена. При этом Макрон выразил уверенность, что сборная Франции выиграет чемпионат.

Российские СМИ сообщают, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с приездом французского президента в Россию на финал чемпионата мира-2018 запланированы контакты между ним и Владимиром Путиным.

"Контакты будут обязательно", - заявил Песков.

Известно, что Макрон прибыл в Россию 10 июля на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между командами Франции и Бельгии.

  • Напомним, последняя встреча Путина с Макроном состоялась 24 мая, когда французский президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
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