Макрон в России посетит финал ЧМ-2018 и встретится с Путиным

11 июля, 2018, 16:12

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье посетит финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в Москве

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что в поездке президента будет сопровождать жена. При этом Макрон выразил уверенность, что сборная Франции выиграет чемпионат.

Российские СМИ сообщают, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с приездом французского президента в Россию на финал чемпионата мира-2018 запланированы контакты между ним и Владимиром Путиным.

"Контакты будут обязательно", - заявил Песков.

Известно, что Макрон прибыл в Россию 10 июля на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между командами Франции и Бельгии.