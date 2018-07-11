Макрон в России посетит финал ЧМ-2018 и встретится с Путиным
11 июля, 2018, 16:12
Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье посетит финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в Москве
Об этом сообщает Le Figaro.
Отмечается, что в поездке президента будет сопровождать жена. При этом Макрон выразил уверенность, что сборная Франции выиграет чемпионат.
Российские СМИ сообщают, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в связи с приездом французского президента в Россию на финал чемпионата мира-2018 запланированы контакты между ним и Владимиром Путиным.
"Контакты будут обязательно", - заявил Песков.
Известно, что Макрон прибыл в Россию 10 июля на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между командами Франции и Бельгии.
- Напомним, последняя встреча Путина с Макроном состоялась 24 мая, когда французский президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве