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Автокефалия церкви является вопросом национальной безопасности и геополитики, - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что автокефальная церковь является вопросом украинской независимости, нацбезопасности и мировой геополитики

Об этом он заявил в воскресенье во время выступления перед участниками всеукраинского паломничества в Зарванице, сообщает пресс-служба президента ..

"Автокефалия не является проблемой только украинских православных. Это вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и, в конце концов, всей мировой геополитики", - сказал Порошенко.

По его словам, именно поэтому Москва и ее пятая колонна внутри Украины оказывают яростное сопротивление созданию автокефальной церкви.

"Ситуация непростая. Противодействие - масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, что Томос у нас в кармане. Но нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить - молиться, и верить и бороться", - добавил президент.

"А еще говорят, нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии сейчас в Украине является именно такой идеей", - подчеркнул он.

В то же время Порошенко подчеркнул, что речь идет не о создании государственной церкви, потому что церкви были и будут независимыми от государства.

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