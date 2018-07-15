Порошенко присоединился к паломничеству в Зарваницу и отметил роль УГКЦ в обретении независимости

15 июля, 2018, 13:28

Именно УГКЦ во времена, когда Украина была безгосударственной и разделенной между соседями, создала прообраз украинского национального организма на основе церковной структуры

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Зарванице на Тернопольщине во время Общенационального паломничества, сообщает Укринформ.

“Особое место в украинской истории занимает Украинская Греко-Католическая Церковь. Она обеспечила постоянную коммуникацию с западноевропейской христианской общиной. Она уже много веков занимается украинской паствой. Во времена, когда Украина была безгосударственной и разделенной между соседями, именно УГКЦ, особенно во времена властвования митрополита Андрея Шептицкого, на основе церковной структуры создала прообраз национального украинского организма... Священники, их сыновья, их внуки целыми династиями формировали украинскую интеллигенцию”, - сказал Порошенко.

Порошенко поддержал слова главы УГКЦ Святослава (Шевчука) о великом митрополите Шептицком как о “этнархе украинского народа”, как об отце украинской нации, “дух, мысль, молитва которого вышли далеко за рамки исторического периода, в котором он служил Богу и людям”.

“Преемник митрополита Шептицкого – Иосиф Слепой, который родился в этих краях, объединил украинскую диаспору и превратил ее в мощный фактор на пути Украины к независимости. Переводят, я это услышал тут, что в детстве, когда он заболел, мама на руках понесла дитя в Зарваницу, долго здесь молилась... И произошло чудо исцеления будущего Патриарха”, - добавил Порошенко.

Он отметил, что национальное возрождение 80-х годов прошлого века началось с возрождения УГКЦ: “Вслед за Церковью из катакомб вышла и целая Украина. Украинская Греко-Католическая Церковь весь период своего служения, заплатив кровью святых мучеников, стойко отстаивает веру Христову и украинскую государственность”.

Напомним, на Тернопольщине продолжается Всеукраинское паломничество в Зарваницу, где находится Марийский духовный центр, что входит в 15 Марийских центров мира.

Главная святыня Духовного центра в Зарванице – чудотворная икона Зарваницкой Божьей Матери, возле которой зафиксированы многочисленные факты исцелений. Она хранится сейчас в храме Пресвятой Троицы, построенном еще в 1754 году. Кроме церкви Св. Троицы, на западной окраине села возведен величественный собор Зарваницкой Божьей Матери, который может вместить более 1500 паломников.

Каждое лето во время многолюдных паломничеств к Зарванице приходит до 300 тыс. и больше паломников. В этом году ожидается более 100 тысяч паломников.