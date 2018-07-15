Порошенко: Папа Франциск констатирует полное соблюдение религиозной свободы в Украине

15 июля, 2018, 12:24

Папа Римский Франциск с большим удовольствием констатирует, что власть в Украине гарантирует полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Тернопольской области, передает УНН.

“Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства. Но особенно от иностранного государства. Это я говорю вам. Об этом я написал Понтифику. На днях государственный секретарь Ватикана сообщил мне, что Папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий”, — подчеркнул он.