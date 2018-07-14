Туск: Украинская часть польского закона об ИНН является “неразумным” подходом
Об этом в интервью польскому телеканалу tvn24, комментируя украинскую поправку в закон об Институте национальной памяти Польши, заявил президент Евросовета Дональд Туск.
"Речь идет не о том, чтобы не говорить правду, ведь только правда может быть фундаментом для примирения. В интересах Варшавы и Киева, поляков и украинцев, есть потребность скорейшей построения фундамента соединения, а не конфликта ", - подчеркнул Туск.
По его мнению, так называемая украинская поправка в закон об ИНП Польши является "неразумным" подходом, ведь такой "жесткой" позицией Польша вряд ли сможет чего-то достичь.
"Скорее всего будет реакция другой стороны, и в конце концов мы поссоримся. Сегодня я не должен говорить, кто от этого будет потирать руки, поскольку из Варшавы и Киева звучат неприветливые сигналы ", - констатировал Туск.
Президент Евросовета напомнил, что Польша в свое время прошла сложный путь исторического примирения с Германией, и это требовало многого от простых людей, церквей, власти.
"В то же время мы нуждаемся в отношениях с Украиной, но нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с процессом польско-немецкого соединения", - подчеркнул он.
Туск отметил, что Киев сегодня как никогда нуждается в поддержке от Запада, и в частности от Польши, особенно в свете последних заявлений об Украине президента США Дональда Трампа.
"Украина все еще борется за свою независимость, Украина нуждается в поддержке как никогда раньше, особенно после разворота или при глубоком пересмотре американской политики в отношении Украины", - сказал Туск.
Он также добавил, что в нескольких разговорах с ним Трамп не скрывал, что "у него меньше энтузиазма в отношении Украины и он с большим пониманием относится к тому, что, мягко говоря, сделала Россия в Украине".
"Поэтому мы сегодня, как в кислороде, нуждаемся в поддержке, понимании и взаимном уважении между Польшей и Украиной", - подчеркнул Туск.
Он отметил, что несколько дней назад он разговаривал с Президентом Украины Петром Порошенко и публично обратился к украинцам на украинском, а к полякам - на польском языке, призвав сделать все возможное, чтобы найти путь к объединению.
В Польше на днях отмечалось 75-летие Волынской трагедии. Польская сторона не захотела общего с украинцами чествования памяти польских и украинских жертв. Первые лица Польши, в частности президент Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий во время торжеств отмечали, что примирение между Польшей и Украиной невозможно без признания "исторической правды" о том, что произошло на Волыни.
Так называемая украинская поправка в законе об ИНП Польши приравнивает украинский национализм в коммунистическому и нацистскому тоталитарным режимам, а за отрицание преступлений украинских националистов против граждан Второй Речи Посполитой грозит наказание, в частности тюремное заключение до трех лет.
- Как сообщалось, польский Сейм изменил скандальный закон о Институт нацпамяти.
- Напомним, закон об Институте национальной памяти, в частности, запрещал упоминать причастность поляков к Холокосту и предусматривал уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти".
- Президент Польши Дуда подписал закон и заявил, что обратится в Конституционный Трибунал за разъяснениями по ст. 55 закона, которые, вероятно, появятся уже после вступления закона в силу.
- Верховная Рада приняла постановление по этому польского закону. Украинские нардепы отметили, что закон подвергает опасности почти миллион украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные достопримечательности.
- США выразили разочарование решением Дуды подписать закон.
- Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
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