Туск: Украинская часть польского закона об ИНН является “неразумным” подходом

14 июля, 2018, 12:52

В интересах поляков и украинцев есть потребность как можно скорее выстроить фундамент для объединения, понимания, а не конфликта

Об этом в интервью польскому телеканалу tvn24, комментируя украинскую поправку в закон об Институте национальной памяти Польши, заявил президент Евросовета Дональд Туск.

"Речь идет не о том, чтобы не говорить правду, ведь только правда может быть фундаментом для примирения. В интересах Варшавы и Киева, поляков и украинцев, есть потребность скорейшей построения фундамента соединения, а не конфликта ", - подчеркнул Туск.

По его мнению, так называемая украинская поправка в закон об ИНП Польши является "неразумным" подходом, ведь такой "жесткой" позицией Польша вряд ли сможет чего-то достичь.

"Скорее всего будет реакция другой стороны, и в конце концов мы поссоримся. Сегодня я не должен говорить, кто от этого будет потирать руки, поскольку из Варшавы и Киева звучат неприветливые сигналы ", - констатировал Туск.

Президент Евросовета напомнил, что Польша в свое время прошла сложный путь исторического примирения с Германией, и это требовало многого от простых людей, церквей, власти.

"В то же время мы нуждаемся в отношениях с Украиной, но нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с процессом польско-немецкого соединения", - подчеркнул он.

Туск отметил, что Киев сегодня как никогда нуждается в поддержке от Запада, и в частности от Польши, особенно в свете последних заявлений об Украине президента США Дональда Трампа.

"Украина все еще борется за свою независимость, Украина нуждается в поддержке как никогда раньше, особенно после разворота или при глубоком пересмотре американской политики в отношении Украины", - сказал Туск.

Он также добавил, что в нескольких разговорах с ним Трамп не скрывал, что "у него меньше энтузиазма в отношении Украины и он с большим пониманием относится к тому, что, мягко говоря, сделала Россия в Украине".

"Поэтому мы сегодня, как в кислороде, нуждаемся в поддержке, понимании и взаимном уважении между Польшей и Украиной", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что несколько дней назад он разговаривал с Президентом Украины Петром Порошенко и публично обратился к украинцам на украинском, а к полякам - на польском языке, призвав сделать все возможное, чтобы найти путь к объединению.

В Польше на днях отмечалось 75-летие Волынской трагедии. Польская сторона не захотела общего с украинцами чествования памяти польских и украинских жертв. Первые лица Польши, в частности президент Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий во время торжеств отмечали, что примирение между Польшей и Украиной невозможно без признания "исторической правды" о том, что произошло на Волыни.

Так называемая украинская поправка в законе об ИНП Польши приравнивает украинский национализм в коммунистическому и нацистскому тоталитарным режимам, а за отрицание преступлений украинских националистов против граждан Второй Речи Посполитой грозит наказание, в частности тюремное заключение до трех лет.