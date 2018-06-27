27 июня, 2018, 13:29

Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за упоминание о причастности поляков к военным преступлениям

Об этом сообщает TVN24.

За изменения к закону проголосовали 388 депутатов, против - 25.

Проект изменений в закон был внесен в Сейм премьером Польши Матеушем Моравецьким и предусматривал отмену статьи об уголовной ответственности за упоминание о причастности поляков к преступлениям нацистов, а также статьи, которая распространяет такую ответственность даже на иностранцев.

Сейм Польши внес проект в повестку дня и после бурных дискуссий принял в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению.

При этом в законе оставили положение о "преступлениях украинских националистов" и ответственность за их возражения.