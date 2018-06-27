Польский сейм изменил скандальный закон об Институте нацпамяти
27 июня, 2018, 13:29
Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за упоминание о причастности поляков к военным преступлениям
Об этом сообщает TVN24.
За изменения к закону проголосовали 388 депутатов, против - 25.
Проект изменений в закон был внесен в Сейм премьером Польши Матеушем Моравецьким и предусматривал отмену статьи об уголовной ответственности за упоминание о причастности поляков к преступлениям нацистов, а также статьи, которая распространяет такую ответственность даже на иностранцев.
Сейм Польши внес проект в повестку дня и после бурных дискуссий принял в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению.
При этом в законе оставили положение о "преступлениях украинских националистов" и ответственность за их возражения.
- Напомним, закон об Институте национальной памяти, в частности, запрещал вспоминать причастности поляков к Холокосту и предусматривал уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти".
- Президент Польши Анджей Дуда подписал закон и заявил, что обратится в Конституционный Трибунал за разъяснениями по ст. 55 закона, которые, вероятно, появятся уже после вступления закона в силу.
- Верховная Рада приняла постановление относительно этого польского закона. Украинские нардепы подчеркнули, что закон подвергает опасности почти миллион украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные памятники.
- США выразили разочарование решением Дуды подписать закон.
- Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
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