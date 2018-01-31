Израиль готовит ответ на закон о непричастности поляков к Холокосту
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
"Поляки и те, кто может захотеть им подражать, должны знать, что историческая правда не продается. Многие поляки знали и помогали машине уничтожения нацистов. Польская попытка переписать историю, закрыть рты тем, кто пережил Холокост, является шокирующей", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмуль.
Законопроект о внесении поправок в закон о защите от отрицания Холокоста поддерживают 61 из 120 депутатов Кнессета. Его инициаторами выступили как депутаты коалиции, так и оппозиции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил против польского законопроекта о Холокосте. В Twitter он написал, что "Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост".
26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55, закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.
В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
Президент Польши Дуда "тщательно проанализирует" законопроект, который предусматривает уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
31 января комиссии Сената Польши без изменений поддержали обновленный закон о Институт национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений, якобы совершенных украинскими националистами.
Читайте также
-
-
-
24 января, 2018 Надо ли давать слово негодяям
-
-
Читайте также
-
-
24 января, 2018 Надо ли давать слово негодяям
-