Израиль готовит ответ на закон о непричастности поляков к Холокосту

31 января, 2018, 21:57

В парламенте Израиля предложили законопроект, согласно которому польский закон, который запрещает говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Поляки и те, кто может захотеть им подражать, должны знать, что историческая правда не продается. Многие поляки знали и помогали машине уничтожения нацистов. Польская попытка переписать историю, закрыть рты тем, кто пережил Холокост, является шокирующей", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмуль.

Законопроект о внесении поправок в закон о защите от отрицания Холокоста поддерживают 61 из 120 депутатов Кнессета. Его инициаторами выступили как депутаты коалиции, так и оппозиции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил против польского законопроекта о Холокосте. В Twitter он написал, что "Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост".

26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55, закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Президент Польши Дуда "тщательно проанализирует" законопроект, который предусматривает уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".

31 января комиссии Сената Польши без изменений поддержали обновленный закон о Институт национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений, якобы совершенных украинскими националистами.