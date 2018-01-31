 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Израиль готовит ответ на закон о непричастности поляков к Холокосту

В парламенте Израиля предложили законопроект, согласно которому польский закон, который запрещает говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Поляки и те, кто может захотеть им подражать, должны знать, что историческая правда не продается. Многие поляки знали и помогали машине уничтожения нацистов. Польская попытка переписать историю, закрыть рты тем, кто пережил Холокост, является шокирующей", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмуль.

Законопроект о внесении поправок в закон о защите от отрицания Холокоста поддерживают 61 из 120 депутатов Кнессета. Его инициаторами выступили как депутаты коалиции, так и оппозиции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил против польского законопроекта о Холокосте. В Twitter он написал, что "Историю нельзя изменить, нельзя отрицать Холокост".

26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55, закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.
В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
Президент Польши Дуда "тщательно проанализирует" законопроект, который предусматривает уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".
31 января комиссии Сената Польши без изменений поддержали обновленный закон о Институт национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений, якобы совершенных украинскими националистами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать