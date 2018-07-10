Сенцов истощен, но продолжает голодовку, - сестра режиссера

10 июля, 2018, 14:29

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов истощен, но не прекращает голодовку

Об этом сообщила в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан.

"Олег Сенцов жив, продолжает голодовку. Он борется, хотя ему это очень трудно, он истощен. Где он берет столько сил, ответа у меня нет", - написала Каплан.

Сестра режиссера также ответила на упреки о "попытках пиариться" на деле Сенцова и объяснила, почему его может спасти только помилование, а не условно-досрочное освобождение или амнистия.

"Юридически мы делаем все возможное. Ни Олег, ни я не считаем, что адвокаты х****и страдают и пиарятся на деле. Дело лежит в ЕСПЧ с 2014 года, ему предоставлен приоритет, почему все так затягивается, вопрос к ЕСПЧ. УДО и амнистия - не наш вариант, Олег осужден по статье "терроризм", а это исключает условно-досрочное освобождение или амнистию. Остается только помилование, и мы к этому готовы, все зависит исключительно от политического решения вопроса, а помилование - только способ все узаконить", - пояснила родственница Сенцова.

Каплан также подчеркнула, что Сенцов искренне болеет за освобождение всех политзаключенных и поэтому просит направить силы на помощь им вместо поездок к нему.

"Олег, действительно, бьется не только за себя. Вот представьте, человек реально бьется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных. Можете в это не верить, зависит только от вас. Но именно поэтому он просит не приезжать к нему, а направить силы на других", - добавила Каплан.