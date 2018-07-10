Сенцов истощен, но продолжает голодовку, - сестра режиссера
Об этом сообщила в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан.
"Олег Сенцов жив, продолжает голодовку. Он борется, хотя ему это очень трудно, он истощен. Где он берет столько сил, ответа у меня нет", - написала Каплан.
Сестра режиссера также ответила на упреки о "попытках пиариться" на деле Сенцова и объяснила, почему его может спасти только помилование, а не условно-досрочное освобождение или амнистия.
"Юридически мы делаем все возможное. Ни Олег, ни я не считаем, что адвокаты х****и страдают и пиарятся на деле. Дело лежит в ЕСПЧ с 2014 года, ему предоставлен приоритет, почему все так затягивается, вопрос к ЕСПЧ. УДО и амнистия - не наш вариант, Олег осужден по статье "терроризм", а это исключает условно-досрочное освобождение или амнистию. Остается только помилование, и мы к этому готовы, все зависит исключительно от политического решения вопроса, а помилование - только способ все узаконить", - пояснила родственница Сенцова.
Каплан также подчеркнула, что Сенцов искренне болеет за освобождение всех политзаключенных и поэтому просит направить силы на помощь им вместо поездок к нему.
"Олег, действительно, бьется не только за себя. Вот представьте, человек реально бьется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных. Можете в это не верить, зависит только от вас. Но именно поэтому он просит не приезжать к нему, а направить силы на других", - добавила Каплан.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни. Суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. Позже оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Балух голодает, однако российская власть этого не признает.
- В октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец. Россия осудила Сущенко до 12 лет строгого режима.
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