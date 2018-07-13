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Мать Кольченко на одиночном пикете в Симферополе поздравила Сенцова с днем рождения

Лариса Кольченко, мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, который незаконно удерживается в РФ, на одиночном пикете в Симферополе поздравила украинского режиссера Олега Сенцова с днем рождения

Об этом сообщила в Facebook мать бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева Ольга Афанасьева.

"Моя боевая подруга Лариса Кольченко на одиночном пикете в Симферополе: С днем рождения, Олег Сенцов! Пора домой! #FreeSentsov", - написала она.

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