Канада присоединится к системе НАТО, которая борется против киберугроз

12 июля, 2018, 23:47

Канада присоединится к авиационной системе раннего радиолокационного обнаружения НАТО и кампании Альянса по борьбе с кибернетическими угрозами

Об этом сообщает Укринформ.

В течение следующих пяти лет Канада направит 25 человек личного состава для участия в Системе авиационного слежения и контроля НАТО.

Канада присоединится к общим усилиям НАТО по борьбе с кибернетическими угрозами.

“Мы присоединимся к новой командной структуре НАТО и поддержим новую инициативу США по повышению готовности. Канада уже является членом Европейского центра по противодействию гибридным угрозам и присоединится к Совместному центру по киберзащите”, - рассказали в Минобороны Канады.

Во время саммита НАТО Канада также пообещала уже в этом году направить военных инструкторов в Ирак и продолжить до 2023 года пребывание своих подразделений в Латвии в рамках операции “REASSURANCE”.