Канада присоединится к системе НАТО, которая борется против киберугроз
Об этом сообщает Укринформ.
В течение следующих пяти лет Канада направит 25 человек личного состава для участия в Системе авиационного слежения и контроля НАТО.
Канада присоединится к общим усилиям НАТО по борьбе с кибернетическими угрозами.
“Мы присоединимся к новой командной структуре НАТО и поддержим новую инициативу США по повышению готовности. Канада уже является членом Европейского центра по противодействию гибридным угрозам и присоединится к Совместному центру по киберзащите”, - рассказали в Минобороны Канады.
Во время саммита НАТО Канада также пообещала уже в этом году направить военных инструкторов в Ирак и продолжить до 2023 года пребывание своих подразделений в Латвии в рамках операции “REASSURANCE”.
- Саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.
- По мнению вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, во время саммита НАТО в сторону Украины были озвучены четкие позитивные сигналы.
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