Фигурант “янтарного дела” с Ривненщины попал в жуткое ДТП
Об этом сообщает страница Facebook "UA: Ривне".
Происшествие произошло на трассе Киев-Чоп возле села Бранев Корецкого района. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Любовь Билаш.
Столкнулись два автомобиля, которые двигались в попутном направлении в сторону Киева - грузовик DAF и легковушка Toyota Camry.
Водитель и два пассажира серьезно травмированы. Об этом свидетельствует врач Корецкой райбольницы Вадим Тимошенко. У них диагностировали ушибы, сотрясение мозга и перелом предплечья. Состояние пациентов стабильное: у двух удовлетворительное, у одного - средней тяжести. Двое находятся в приемном отделении, третьему в операционной делают хирургическую обработку раны.
Андрей Боровик вместе с другом и знакомой находился в Toyota Camry. Это он подтвердил в телефонном разговоре. Он считает, что грузовик не предоставил их авто преимущества в движении. Подтверждает, что все трое находятся в медучреждении. В него лично обнаружили ушиб ноги.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС в области, спасатели разрезали переднюю дверь и деблокировали травмированного пассажира.
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