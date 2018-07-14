Фигурант “янтарного дела” с Ривненщины попал в жуткое ДТП

14 июля, 2018, 16:57

На трассе Киев-Чоп экс-заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик попал в ДТП

Об этом сообщает страница Facebook "UA: Ривне".

Происшествие произошло на трассе Киев-Чоп возле села Бранев Корецкого района. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Любовь Билаш.

Столкнулись два автомобиля, которые двигались в попутном направлении в сторону Киева - грузовик DAF и легковушка Toyota Camry.

Водитель и два пассажира серьезно травмированы. Об этом свидетельствует врач Корецкой райбольницы Вадим Тимошенко. У них диагностировали ушибы, сотрясение мозга и перелом предплечья. Состояние пациентов стабильное: у двух удовлетворительное, у одного - средней тяжести. Двое находятся в приемном отделении, третьему в операционной делают хирургическую обработку раны.

Андрей Боровик вместе с другом и знакомой находился в Toyota Camry. Это он подтвердил в телефонном разговоре. Он считает, что грузовик не предоставил их авто преимущества в движении. Подтверждает, что все трое находятся в медучреждении. В него лично обнаружили ушиб ноги.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в области, спасатели разрезали переднюю дверь и деблокировали травмированного пассажира.