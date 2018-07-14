 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Фигурант “янтарного дела” с Ривненщины попал в жуткое ДТП

На трассе Киев-Чоп экс-заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик попал в ДТП

Об этом сообщает страница Facebook "UA: Ривне".

Происшествие произошло на трассе Киев-Чоп возле села Бранев Корецкого района. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Любовь Билаш.

Столкнулись два автомобиля, которые двигались в попутном направлении в сторону Киева - грузовик DAF и легковушка Toyota Camry.

Водитель и два пассажира серьезно травмированы. Об этом свидетельствует врач Корецкой райбольницы Вадим Тимошенко. У них диагностировали ушибы, сотрясение мозга и перелом предплечья. Состояние пациентов стабильное: у двух удовлетворительное, у одного - средней тяжести. Двое находятся в приемном отделении, третьему в операционной делают хирургическую обработку раны.

Андрей Боровик вместе с другом и знакомой находился в Toyota Camry. Это он подтвердил в телефонном разговоре. Он считает, что грузовик не предоставил их авто преимущества в движении. Подтверждает, что все трое находятся в медучреждении. В него лично обнаружили ушиб ноги.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в области, спасатели разрезали переднюю дверь и деблокировали травмированного пассажира.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

14 июля, 2018 суббота

13 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать