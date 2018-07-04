На Роивненщине изъяли 50 кг янтаря стоимостью более 2 млн грн
4 июля, 2018, 17:55
На Ривненщине изъято более 50 килограмм янтаря, орудия добычи и станки для его обработки
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Во время проведения следственных и розыскных действий оперативники Госпогранслужбы и СБУ провели ряд обысков частных домов и транспортных средств лиц, причастных к незаконной скупке, обработке и сбыту янтаря.
В результате правоохранители изъяли более 50 килограмм янтаря, орудия добычи и станки для его обработки. Предварительная сумма оценки изъятых предметов составляет 2,3 миллиона гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, 3 июля в Житомирской области полицейский спецназ задержал автомобиль с рекордной партией нелегально добытого янтаря.
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