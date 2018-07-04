 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Роивненщине изъяли 50 кг янтаря стоимостью более 2 млн грн


фото: ДПСУ
На Ривненщине изъято более 50 килограмм янтаря, орудия добычи и станки для его обработки

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проведения следственных и розыскных действий оперативники Госпогранслужбы и СБУ провели ряд обысков частных домов и транспортных средств лиц, причастных к незаконной скупке, обработке и сбыту янтаря.

В результате правоохранители изъяли более 50 килограмм янтаря, орудия добычи и станки для его обработки. Предварительная сумма оценки изъятых предметов составляет 2,3 миллиона гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 3 июля в Житомирской области полицейский спецназ задержал автомобиль с рекордной партией нелегально добытого янтаря.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июля, 2018 среда

больше новостей

4 июля, 2018 среда

3 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать