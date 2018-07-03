На Житомирщине спецназ задержал авто с рекордной партией янтаря

3 июля, 2018, 18:59

В Житомирской области полицейский спецназ задержал автомобиль с рекордной партией нелегально добытого янтаря

Об этом заявил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской области - после полицейской погони. Рекордные более 2 тонн", - заявил он.

Аваков не уточнил стоимость конфискованного камня, добавив лишь, что янтарь будет храниться в Нацбанке.

По словам министра, в Украине нужен закон, регулирующий добычу янтаря.

Нет, это не мешки с мукой или с сахаром. Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской обл. - после полицейской погони. Рекордные более 2 тонн. Пойдет в итоге в хранилище НБУ. На месте работает полицейский спецназ.

Но! нужен регулирующий добычу Закон. pic.twitter.com/K9rzfuQDj3 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 июля 2018 г.