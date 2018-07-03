На Житомирщине спецназ задержал авто с рекордной партией янтаря
3 июля, 2018, 18:59
В Житомирской области полицейский спецназ задержал автомобиль с рекордной партией нелегально добытого янтаря
Об этом заявил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской области - после полицейской погони. Рекордные более 2 тонн", - заявил он.
Аваков не уточнил стоимость конфискованного камня, добавив лишь, что янтарь будет храниться в Нацбанке.
По словам министра, в Украине нужен закон, регулирующий добычу янтаря.
Нет, это не мешки с мукой или с сахаром. Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской обл. - после полицейской погони. Рекордные более 2 тонн. Пойдет в итоге в хранилище НБУ. На месте работает полицейский спецназ.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 июля 2018 г.
Но! нужен регулирующий добычу Закон. pic.twitter.com/K9rzfuQDj3
- Напомним, что 15 июня около 150 жителей Сарненского района Ривненской области вышли на митинг, протестуя против борьбы правоохранителей с незаконной добычей янтаря-сырца. Акция протеста переросла в столкновения, в ходе которых восемь полицейских получили ранения.
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