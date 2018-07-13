Украина и Венгрия продолжат консультации относительно образовательного закона, - Порошенко
Об этом президент сказал в интервью журналистам трех украинских телеканалов, информирует пресс-служба главы государства.
"У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того, могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии. Украина будет защищать свои национальные интересы. Действия украинской власти и действия украинского президента будут основываться на национальных интересах Украины", - отметил он.
Кроме того, он заверил, что страны, которые пытаются заблокировать украинскую интеграцию в НАТО, сами окажутся в изоляции.
- Ранее МИД Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.
- Впоследствии Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе.
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