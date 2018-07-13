Украина и Венгрия продолжат консультации относительно образовательного закона, - Порошенко

13 июля, 2018, 22:16

Президент Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о продолжении диалога на уровне глав внешнеполитических и образовательных ведомств об имплементации языковой статьи закона "Об образовании"

Об этом президент сказал в интервью журналистам трех украинских телеканалов, информирует пресс-служба главы государства.

"У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того, могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел и министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии. Украина будет защищать свои национальные интересы. Действия украинской власти и действия украинского президента будут основываться на национальных интересах Украины", - отметил он.

Кроме того, он заверил, что страны, которые пытаются заблокировать украинскую интеграцию в НАТО, сами окажутся в изоляции.

Ранее МИД Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Впоследствии Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе.



