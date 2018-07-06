Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе, - Климпуш-Цинцадзе
"К сожалению, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала она агентству Интерфакс-Украина.
По ее словам, заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне в ближайшем будущем провести не удастся.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что в рамках саммита в Брюсселе пройдет заседание Украина-Грузия-НАТО, на котором будет обсуждаться проблема противодействия угрозам.
Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы. По мнению Будапешта, новый закон об образовании ограничивает права закарпатских венгров по изучению родного языка.
Будапешт заявил, что будет блокировать евроатлантические и евроинтеграционные стремления Киева к устранению "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.
- Ранее МИД Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.
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