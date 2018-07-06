Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе, - Климпуш-Цинцадзе

6 июля, 2018, 18:56

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила об отмене проведения комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля из-за блокировки Венгрией

"К сожалению, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала она агентству Интерфакс-Украина.

По ее словам, заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне в ближайшем будущем провести не удастся.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что в рамках саммита в Брюсселе пройдет заседание Украина-Грузия-НАТО, на котором будет обсуждаться проблема противодействия угрозам.

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы. По мнению Будапешта, новый закон об образовании ограничивает права закарпатских венгров по изучению родного языка.

Будапешт заявил, что будет блокировать евроатлантические и евроинтеграционные стремления Киева к устранению "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.